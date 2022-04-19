Сеул, 19 апреля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи направило запрос в КНДР по поводу демонтажа южнокорейских объектов, расположенных в курортной зоне на горе Кымган. Об этом 18 апреля сообщило со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, министерство потребовало от Северной Кореи как можно скорее ответить на предложение южнокорейской стороны о проведении консультаций и объяснения ситуации с демонтажем объектов в горах Кымган.

Известно, что 1 апреля министерство запросило у КНДР объяснения по поводу демонтажа отеля Хэгымган, а 11 апреля — по поводу демонтажа поля для гольфа на курорте Kumgang Ananti Golf and Spa Resort.

«Мы призываем Пхеньян немедленно прекратить односторонние меры, которые ущемляют права собственности наших компаний», — сообщили в министерстве.

Ранее радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент), опираясь на спутниковые снимки Planet Labs от 17 апреля, сообщило, что в курортной зоне были демонтированы крыши и внешние стены зданий гольф-курорта Kumgang Ananti Golf and Spa Resort, а также крыша и несколько этажей отеля Хэгымган.