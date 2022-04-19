Кяхтинский район, Бурятия, 19 апреля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Суд обязал уполномоченный орган обеспечить строительство дамбы для защиты жителей Кяхтинского район от паводка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура Наводнение в Кяхтинском районе Бурятии, 2021 год

В результате наводнения на реке Селенга в августе–сентябре 2021 года пострадали более 300 жителей посёлка Наушки. В связи с этим сотрудники надзорного ведомства организовали проверку исполнения водного законодательства.

«По иску природоохранного прокурора на федеральный уполномоченный орган судом возложена обязанность осуществить строительство в поселке Наушки гидротехнического сооружения для защиты населения от затопления водами реки Селенга», — отметили в прокуратуре.

На строительство сооружения планируется выделение более 360 млн из федерального бюджета.

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