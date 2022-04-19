Москва, 19 апреля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Провести расследование провокации киевского режима в украинской Буче в рамках Международного уголовного суда (МУС) будет затруднительно, поскольку ни Россия, ни Украина не являются его членами. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

Nikita Dezhurny МИД России

«Запад решил своим путём пойти, говорят что-то про МУС. Но с МУС будет тяжело, потому что ни Россия, ни Украина не являются членами Международного уголовного суда», — сказал он РИА Новости.

Россия подписала Римский статут в 2000 году, но не ратифицировала его, а в 2016 году отозвала свою подпись. Киев также подписал Римский статут в 2000 году, но не ратифицировал его.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России заявили, что фотографии и видеоматериалы, якобы указывающие на расправы российских военнослужащих над людьми в Буче, — провокация. Ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий в тот период, когда в городе находились российские войска, подчёркивают в ведомстве.