Москва, 19 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Правительство РФ расширило границы ТОР «Хабаровск» и «Комсомольск», сообщается на официальном портале ведомства.

ILoveKorea Индустриальный район (Хабаровск)

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ТОР «Хабаровск» расширится за счёт включения территорий столицы края. Там планируется создать новое производство железобетонных изделий. Реализация проекта обеспечит привлечение не менее 350 млн рублей средств частных инвесторов.

Границы ТОР «Комсомольск» включат участок Комсомольска-на-Амуре, где будет производство в сфере авиастроения, в частности, сборка многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал». В перспективе он заменит остающиеся в эксплуатации самолёты Ан-2. Реализация проекта позволит привлечь до 500 млн рублей частных инвестиций.

Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам, страховым взносам, а также ряд упрощенных административных процедур.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, направленных на исключение смешения понятий «территория опережающего социально-экономического развития» и «территория опережающего развития».