Москва, 19 апреля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Деятельность Владимира Ильича Ленина считают полезной для государства 37% жителей России. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Ленин

Знают Владимира Ленин как революционера 37%, как вождя мирового пролетариата 16%. Назвали Ленина главой государства 15%, основателем СССР — 6%, первым руководителем СССР — 5%, главой коммунистической партии - 5%.

Не знают, кто такой Ленин 2% опрошенных. Ещё 2% ответили, что Ленин «лежит в Мавзолее», столько же назвали руководителя Октябрьской революции, реформатором, изменившим жизнь страны. Затруднились ответить 7%.

Опрос по телефону проведен 12 апреля 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, 56% жителей РФ считают роль Ленина в истории России положительной. 20% — отрицательной.

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