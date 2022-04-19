Новочеркасск, Ростовская область, 19 апреля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Ростовской области при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России.

23.mchs.gov.ru Пожар

О возгорании в одной из квартир в двухэтажном доме на улице Чехова в Новочеркасске стало известно днём 18 апреля. Пожар был ликвидирован до прибытия подразделений пожарной охраны.

На месте обнаружено тело мужчины. Причины его гибели и возникновения огня устанавливаются.