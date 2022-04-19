Донецк, , 09:47 — REGNUM За прошедшие 24 часа киевские боевики произвели 29 обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 19 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее количество выпущенных по ДНР за это время боеприпасов составило 217 и добавляется, что для обстрелов украинские боевики использовали реактивные системы залпового огня, артиллерию калибра 152 и 122 мм и минометы калибра 120 мм и 82 мм.

Кроме того, уточняется, что обстрелам подверглись девять населенных пунктов республики, включая Донецк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении майора Святослава Заяца, командира 13 отдельного десантно-штурмового батальона 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.