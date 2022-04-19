Париж, , 09:47 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у него «нет плана Б» в случае поражения на выборах 24 апреля, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Официальный сайт президента Франции

«Это невозможно», — заявил Эммануэль Макрон о возможном «плане Б», если он не будет переизбран.

«Теперь невозможно думать о том, что будет дальше. Мы не можем. Это невозможно», — заявил президент Франции.

Президент Франции добавил, что подумает об этом позже.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о своей первой зарубежной поездке в случае переизбрания на пост главы Франции.

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