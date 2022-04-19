Филадельфия, США, , 09:47 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» во втором матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:97.

Джоэл Эмбиид Brent Burford

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, на счету которого дабл-дабл из 31 очка и 11 подборов. В составе «Торонто» форвард О Джи Ануноби набрал 26 очков.

Таким образом, «Филадельфия» ведёт в серии со счётом 2:0. Следующий матч пройдёт 21 апреля.

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