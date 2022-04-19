Донецк, 19 апреля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел южной части села Зайцево в Донецкой Народной Республике. Об этом 19 апреля сообщили апреля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

В 9:20 с украинских позиций в населённом пункте Кодема был обстрелян населённый пункт Зайцево (южное). Всего националисты выпустили десять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка.