Москва, , 09:45 — REGNUM Украинские военные нанесли удар по мирным жителям села Пологи Запорожской области, находящегося на контролируемой российскими войсками территории. Об этом 19 апреля сообщили в Министерстве обороны России.

Разрушенный дом в селе Талыш после апрельской войны Photolure

«Очередное преступление против мирных жителей совершили подразделения вооружённых сил Украины, нанеся удар по селу Пологи», — говорится в сообщении ведомства.

Предположительно, удар по частным домам, в которых находились проживавшие там люди, был нанесён реактивной системой залпового огня. В результате обстрела дома получили сильные повреждения, некоторые из них восстановить будет уже невозможно.

Не обошлось и без жертв. Множественные осколочные ранения лица получила пожилая женщина. Она доставлена в больницу.

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«Бабушку скорая забрала. Они не могли ничего сделать. Сказали, что повезли её в военный госпиталь, чтобы обработать раны и осколки с лица убрать. Просто ужас», — сказала в беседе со «Звездой» местная жительница.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля украинские военные ударом тактического ракетного комплекса «Точка-У» разрушили фермерское хозяйство в городе Токмак Запорожской области. По данным Минобороны РФ, здания и постройки частного сельхозпредприятия полностью уничтожены и восстановлению не подлежат.