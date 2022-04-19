Сидней, Австралия, 19 апреля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Казначей Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) Мэтт Кин вновь призвал снять с выборов кандидата от Либеральной партии в Палату представителей Австралии по округу Уорринга Кэтрин Дэвес, заявив, что она «не подходит для этой должности». Снять Дэвес с выборов за ее слова о необходимости запрета для трансгендеров принимать участие в спортивных соревнованиях, Кин предложил в эфире радиостанции ABC 19 апреля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Кин отметил, что он «очень обеспокоен» тем, что сохранение Кэтрин Дивес в списках угрожает другим членам Либеральной партии на федеральных выборах.

«Я не верю, что она подходит для этой должности. Я не верю, что она разделяет ценности Либеральной партии … Мы живем в космополитическом, мультикультурном обществе, где люди свободны быть самими собой, и это фундаментальный принцип либерализма», — сказал Кин.

Напомним, что ранее лидер Либеральной партии и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон лично включил Дэвес в списки своей партии.