Уфа, , 09:46 — REGNUM Уголовное дело по факту мошенничества при реализации национального проекта в сфере предпринимательства возбуждено в Башкирии. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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Сотрудники прокуратуры региона проверили исполнение законодательства при реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Они установили, что осенью прошлого года агентство Башкирии по развитию малого и среднего предпринимательства заключило с индивидуальным предпринимателем договор на выполнение проектно-монтажных работ в офисах «Мой бизнес» в городах Салават, Белебей, Учалы общей стоимостью более 6,7 млн рублей.

Позже работы были приняты и оплачены заказчиком.

«Однако, проведенной прокурорской проверкой с привлечением специалистов, выявлено невыполнение условий сделки на сумму более 720 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в отношении экс-директора колледжа возбудили семь уголовных дел.