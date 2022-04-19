Москва, , 09:44 — REGNUM Катастрофа закладывается уже сейчас, когда большинство стран не смогут провести посевные работы, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Константин Косачёв Дарья Драй © ИА REGNUM

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Парламентарий обратил внимание на то, что генсек ООН Гутерриш, а затем и Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация и Всемирная продовольственная программа ООН в унисон заявили о грядущем этой осенью риске голода для многих развивающихся стран с населением в 1,7 млрд человек, в качестве объяснения прогноза приводятся «события на Украине».

«А теперь мой прогноз. Западом, который и пальцем не пошевелит, чтобы предотвратить этот апокалипсический сценарий, готовится очередная ловушка для России. Когда и если голод действительно грянет, в нем будет огульно обвинена наша страна, это раз», — отметил сенатор в телеграм-канале.

А затем в беднейшие страны мира пойдёт западная гуманитарная помощь, обусловленная требованием отказаться от любой поддержки России и впредь «голосовать только правильно», рассуждает он.

«На самом деле катастрофа реальна, и она не отложена на осень, а закладывается уже сейчас, в эти недели и дни. Дело в том, что большинство бедных стран не сможет в этом году внести в почву удобрения, требуемые для собственного урожая», — указал парламентарий, отметив рост цен на минеральные удобрения и на газ.

Кроме того, Косачёв допустил, что «сбои в поставках зерна из России действительно могут быть».

«Но опять же не потому, что Россия перестанет это зерно поставлять, виды на урожай у нас самые благоприятные, а потому что нашему экспорту будут искусственно мешать уже транспортными санкциями Запада», — отметил он.

«Но шум на тему «российская агрессия на Украине обрекла на голодную смерть значительную часть человечества» на Западе уже пошёл, и он в очередной раз будет разогнан политически и медийно до выносящей мозг всемирной истерики, если эту угрозу мы уже сейчас (осенью поздно будет) не увидим и не предотвратим», — констатировал Косачёв.