Лос-Анджелес, США, , 09:44 — REGNUM Киностудии Blumhouse и Miramax остановили производство фильма ужасов «Мина Харкер», в основу которого должна была лечь история о Дракуле. Об этом 19 апреля сообщает портал Comicbook.

Дракула Цитата из к/ф «Дракула». реж Фрэнсис Форд Коппола. 1992. США

Снимать картину должна была режиссёр Карин Кусама («Тело Дженнифер», «Приглашение»). Отмечается, что причиной остановки производства стали творческие разногласия между продюсерами Blumhouse и Miramax. Отметим, что начало съёмок было запланировано на май 2022 года.

Для справки: главную роль в картине «Мина Харкер» должна была исполнить актриса Жасмин Сепас Джонс (сериал «Слепые пятна»). Действие фильма должно было происходить в современном Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Отметим, что в апреле 2022 года было завершено производство фильма «Ренфилд», в основу которого также лёг популярный роман Брэма Стокера о Дракуле. Главную роль в нём исполнит Николас Кейдж.

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