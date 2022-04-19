Тбилиси, , 09:44 — REGNUM Министерство здравоохранения Грузии с мая запустит новую программу, которая должна увеличить темпы вакцинации населения от COVID-19. Об этом сообщил журналистам глава минздрава республики Зураб Азарашвили.

Вакцинация Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж. Леонид Амальрик. 1966. СССР

«К сожалению, ежедневно показатель прививок очень снижается. Мы всячески стараемся, чтобы этот процесс активизировался», — сказал министр.

Азарашвили заявил, что прививки якобы защищают от тяжёлых случаев заболевания COVID-19 и от смерти из-за этой болезни. Он выразил надежду, что в Грузии удастся повысить темпы вакцинации.

Стоит отметить, что в Грузии летом 2021 года в сутки прививались по 20 тыс. — 30 тыс. человек. В последнее время за день в пункты вакцинации по всей стране могут прийти 20 – 30 человек. В марте было списано 400 тыс. доз препарата Pfizer из-за окончания срока хранения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии могут рекомендовать четвёртую прививку вакциной от COVID-19