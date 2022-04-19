Элиста, 19 апреля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 19 носителей коронавируса, выздоровели 52 ковид-пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 19 апреля.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

В двух ковид-центрах Калмыкии лечение получают 46 пациентов, из них три человека остаются в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 50 876 случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписаны с выздоровлением 49 596 пациентов. Скончались 837 человек.