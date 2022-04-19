Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM В Санкт-Петербурге во вторник, 19 апреля, будет тепло и преимущественно сухо, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, погоду в Северной столице 19 апреля продолжит формировать очаг повышенного атмосферного давления.

«При переменной облачности в регионе обойдётся без существенных осадков, а температурные показатели на три-четыре градуса превысят климатическую норму», — уточнил синоптик.

Температура воздуха +12…+14 градусов, по Ленинградской области +11…+16 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Отметим, в среду, 20 апреля, также осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до +15 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится.

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