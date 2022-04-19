Канберра, , 09:44 — REGNUM 19 апреля лидер Лейбористкой партии Австралии Энтони Альбаниз в интервью журналистам New Corp заявил, что его «недооценивали» всю его жизнь. Политик также отметил, что у такого человека как он, которого воспитывала мать-одиночка, «не было опоры» в жизни.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз Australian Labor Party

Заявления Альбаниза прозвучали после того, как журналисты заметили, что многие «недооценивали» его во время этой избирательной кампании.

«Я боролся за все, что у меня есть в этой жизни. Я давно уже принимаю участие жизни общества, и каждый день я узнаю что-то новое», — отреагировал Альбаниз.

Напомним, что 19 апреля лидер оппозиции проводит свою предвыборную кампанию в штате Квинсленд.

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