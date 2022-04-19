Канберра, 19 апреля 2022, 09:44 — REGNUM 19 апреля лидер Лейбористкой партии Австралии Энтони Альбаниз в интервью журналистам New Corp заявил, что его «недооценивали» всю его жизнь. Политик также отметил, что у такого человека как он, которого воспитывала мать-одиночка, «не было опоры» в жизни.
Заявления Альбаниза прозвучали после того, как журналисты заметили, что многие «недооценивали» его во время этой избирательной кампании.
«Я боролся за все, что у меня есть в этой жизни. Я давно уже принимаю участие жизни общества, и каждый день я узнаю что-то новое», — отреагировал Альбаниз.
Напомним, что 19 апреля лидер оппозиции проводит свою предвыборную кампанию в штате Квинсленд.
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