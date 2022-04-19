Бергамо, Италия, , 09:40 — REGNUM «Аталанта» проиграла «Вероне» в матче 33-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:2.

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На 45-й минуте счёт в матче открыл защитник «Вероны» Федерико Чеккерини, а на 55-й хавбек «Аталанты» Тён Копмейнерс срезал мяч в свои ворота.

«Аталанта» смогла отыграть один гол, отличился защитник Джорджио Скальвини на 82-й минуте.

На сегодняшний день «Аталанта» занимает восьмое место в чемпионате Италии, в активе команды 51 очко. «Верона» идёт на девятом месте с 48 очками.