Москва, , 09:40 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении майора Святослава Заяца, командира 13 отдельного десантно-штурмового батальона 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе СК.

По данным следствия, 17 апреля Заяц и его подчинённые обстреляли из миномёта село Широкая Балка в Горловке Донецкой Народной Республики. Всего по гражданской инфраструктуре было выпущено 14 мин.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»). Подозреваемыми являются также военнослужащие из подразделения Заяца.