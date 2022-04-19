Кемерово, 19 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Житель кемеровских Мысков потерял около 1,3 млн рублей из-за «обновления» банковского счёта. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Мошенник

Выяснилось, что ему позвонил якобы сотрудник банка, который сообщил, что проводится массовое обновление лицевых счетов клиентов. Он убедил мысковчанина, что необходимо перевести все имеющиеся средства на специальный страховой счёт.

Кузбассовец под диктовку перечислил около 1,3 млн рублей. Но когда попытался выяснить у «сотрудника банка», как получить доступ к новому лицевому счёту, тот перестал выходить на связь.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».