Улан-Удэ, 19 апреля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Суд обязал власти Бурятии ликвидировать загрязнение реки Селенга нефтепродуктами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.

Angie Река Селенга

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили в почве в районе посёлка Стеклозавод под Улан-Удэ скопление нефтепродуктов. Оно уже больше 30 лет загрязняет реку, являющуюся главным притоком озера Байкал.

Для устранения нарушений Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор подал в суд иск, который был удовлетворён.

«На региональные власти возложена обязанность обеспечить проведение работ по обследованию территории, являющейся источником загрязнения, определению её границ и включению в соответствующий реестр», — отметили в надзорном ведомстве.

После обследования должны быть организованы работы по ликвидации загрязнения.

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