Благовещенск, , 10:05 — REGNUM В Амурской области посчитали, сколько будет стоить испечь кулич на Пасху. В 2022 году для этого потребуется 463 рубля, что на 27% дороже, чем год назад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля в пресс-службе Амурстата.

Кулич и крашеные яйца — пасхальное угощение Марина Каширская © ИА REGNUM

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Стоимость продуктов рассчитывалась для классического рецепта куличей. Более 450 рублей амурчанам придётся потратить на шесть яиц, поллитра молока, килограмм муки, 300 грамм сахара, 200 грамм сливочного масла и сухофрукты. Сильнее всего в этом списке за год подорожали сахар и сухофрукты — на 66,7 и 30,4% соответственно. Яйца стали дороже на 24%, масло — на 23,5%, мука — на 23,3%, молоко — на 16,4%.

«Во многих рецептах при выпечке кулича используется творог. Его цена в марте 2022 года в среднем составила 424,10 рублей за килограмм, в марте 2021-го — 389,78 рубля. Рост на 112,4 процента», — также пояснили в амурской службе статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, средние потребительские цены в Амурской области возросли за месяц на 6,4%. Сильнее всего подорожали бананы (40%), сахар (на 39,7%), стиральные машины (48,7%) и фотоаппараты (45%).