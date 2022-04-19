Канберра, , 09:42 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая на очередной пресс-конференции в ходе избирательной кампании, обвинил Лейбористскую партию в запугивании пенсионеров «откровенной отвратительной ложью». Об этом 19 апреля сообщил телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон Pmc. gov. au

Моррисон сделал громкое заявление, когда его спросили о лейбористской предвыборной рекламе, в которой утверждается, что правительство Моррисона планирует распространить безналичную социальную карту на всех пожилых пенсионеров. Выступая перед журналистами в Западной Австралии, Моррисон сказал, что разговоры о таких планах «просто не соответствуют действительности».

«Лейбористская партия обзванивает людей, рассылает брошюры, пишет пенсионерам и пугает их тем, что есть предположения, что наше правительство распространит дебетовые карты на пенсионеров», — сказал он.

Он также призвал лидера оппозиции публично опровергнуть ложные заявления его партии.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Австралии поддержал скандального кандидата на выборах