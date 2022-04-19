Севастополь, , 09:38 — REGNUM В Севастополе в ковид-стационары за сутки попали 27 пациентов, об этом сообщили 19 апреля в департаменте здравоохранения города. Накануне, 18 апреля, сообщалось также о 27 госпитализированных жителях с заражением коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в регионе выписаны 36 пациентов. В коронавирусных стационарах на утро 19 апреля остаются 214 пациентов.

Также в городе за сутки подтверждено 26 новых случаев заражения коронавирусом, это на 23 случая меньше, чем накануне. Скончались ещё два пациента с подтверждённым COVID-19.

В общей сложности в регионе за период пандемии подтвержден 82 961 случай заражения коронавирусом, выздоровели 80 219 человек, скончались 2316 пациентов.