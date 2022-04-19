Санкт-Петербург, 19 апреля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Водитель, занимавшийся частным извозом, предстанет перед судом за гибель малолетнего пассажира на кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга весной 2021 года. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. ДТП на КАД

Напомним, ДТП произошло 6 марта 2021 года. В тот день 45-летний петербуржец, занимающийся частным извозом на автомобиле своей жены Ford Fusion, через агрегатор такси принял заказ. Забрав около 12:30 от дома 56 по Красносельскому шоссе женщину с 8-летним сыном, он повез их в поликлинику в Московский район.

Маршрут водитель выбрал через КАД, на отрезке дороги между Пулковским и Таллиннским шоссе у автомобиля «пробило» левое переднее колесо. По версии следствия, водитель иномарки вместо того, чтобы снизить скорость и выехать за пределы проезжей части на техническую полосу, остановился в своей полосе, не включил аварийную сигнализацию, не выставил знак аварийной остановки.

Спустя всего полминуты сзади в Ford врезался автомобиль Toyota Venza AWD, водитель которого попросту не успел среагировать на стоящий в скоростной полосе автомобиль. В результате удара 8-летний мальчик, который ехал с матерью на заднем сиденье без детского кресла получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте аварии.

«При первоначальном осмотре места ДТП сотрудники дорожной полиции выявили семь нарушений ПДД, допущенных таксистом. Кроме того, оказалось, что «таксовать» он не имел права ввиду отсутствия соответствующей лицензии. В результате доследственной проверки следователи ГУ МВД России возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 (Нарушение ПДД) УК РФ», — отметили в полиции.

В ходе расследования уголовного дела были допрошены участники и свидетели ДТП, проведены очные ставки, проведены два следственных эксперимента, четыре автотехнические и одна медицинская судебные экспертизы. По результатам расследования в конце февраля 2022 года водителю было предъявлено обвинение. В апреле дело было передано в суд Красносельского района Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.