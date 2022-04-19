Москва, , 09:36 — REGNUM Заявления властей США о том, что Россия может быть включена в список государств-спонсоров терроризма, являются пропагандистским ходом. Об этом 19 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это нужно для того, чтобы убедить тех, кто ещё не сломался… Это ежесекундная идея, которая появилась, которая не подкреплена ни правом, ни фактами, о фактах никто вообще не говорит, это нужно сегодня для информационно-пропагандистской деятельности Вашингтона», — сказала она.

При этом ранее представитель американского госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США могут включить Россию в перечень стран «пособников террористов». В то же время, официальный представитель Белого дома Джен Псаки не стала комментировать такую возможность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что государственные нефтеперерабатывающие компании Индии намерены максимально нарастить импорт российской нефти.