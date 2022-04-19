Москва, 19 апреля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Заявления властей США о том, что Россия может быть включена в список государств-спонсоров терроризма, являются пропагандистским ходом. Об этом 19 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Это нужно для того, чтобы убедить тех, кто ещё не сломался… Это ежесекундная идея, которая появилась, которая не подкреплена ни правом, ни фактами, о фактах никто вообще не говорит, это нужно сегодня для информационно-пропагандистской деятельности Вашингтона», — сказала она.

При этом ранее представитель американского госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США могут включить Россию в перечень стран «пособников террористов». В то же время, официальный представитель Белого дома Джен Псаки не стала комментировать такую возможность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что государственные нефтеперерабатывающие компании Индии намерены максимально нарастить импорт российской нефти.