Рабочий посёлок Климово, Брянская область, 19 апреля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Режим ЧС отменён с 18 апреля в Климовском районе Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

40.mchs.gov.ru Восстановление электроснабжения

Власти зафиксировали все повреждения в посёлке. Пока обследовано 83 домовладения, список не окончательный, поскольку многие жители обращаются по мере выявления ущерба. Рассматривается вопрос об адресных выплатах гражданам взамен выполнения восстановительных работ.

Кроме того, идут работы по остеклению двухэтажного здания управления сельского хозяйства, в котором расположена Единая дежурная диспетчерская служба. Также завершена расчистка и восстановление тротуаров, в полном объёме восстановлено электро- и газоснабжение.

Как сообщало ИА REGNUM, посёлок Климово подвергся авиаобстрелу со стороны ВС Украины 14 апреля. Возбуждено уголовное дело.