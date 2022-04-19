Чебоксары, 19 апреля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Чувашии местного жителя осудили за поджог соседа и кражу с банковского счёта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Наталия Николаева ИА REGNUM Огонь

Под уголовное преследование попал 19-летний житель Марпосадского района. Правоохранители установили, что вечером 21 июля 2021 года во время ссоры с соседом из-за неприязненных отношений он облил его одежду спиртосодержащей жидкостью и поджёг. У пострадавшего диагностированы глубокие ожоги.

Следствие также выяснило, что 14 ноября 2021 года он украл деньги с банковского счета гражданина. Ущерб оценивается в 5,9 тыс. рублей.

В надзорном ведомстве отмечают, что оба преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения

Суд признал мужчину виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ) и краже (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Ему назначено два года и шесть месяцев колонии общего режима. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Козловском районе Чувашии вынесен обвинительный приговор по делу о попытке двойного убийства и поджоге дома. Одному из преступников назначено 22 года колонии.

Читайте также: Житель Чувашии получил 22 года за убийство и попытку сжечь двух односельчан