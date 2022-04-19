Веллингтон, 19 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Власти Новой Зеландии приняли решение ввести новые санкции против России. Об этом 19 апреля заявили в МИД страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

По словам министра иностранных дел Нанаи Махуты, новые ограничения вводятся против 18 банков и финансовых организаций России. Подчёркивается, что в список попали наиболее крупные предприятия.

«Эти крупные организации составляют около 80% банковских активов России», — сообщила Махута.