Омск, 19 апреля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Омске 18 апреля на перроне железнодорожного вокзала «Омск-Пассажирский» встретили поисковиков отряда «Норд» из Санкт-Петербурга с останками красноармейца Ивана Додуха. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

Останки бойца в октябре 2021 года обнаружил поисковый отряд Ленинградской области «Опора». С помощью личного медальона удалось определить, что останки принадлежат жителю Нижнеомского района Омской области Ивану Яковлевичу Додуху.

Уроженец Нижнеомского района Иван Додух родился в 1913 году. В 1942 году он погиб в бою под Ленинградом. В Омске сегодня проживают три внучки солдата.

Прощание с участником Великой Отечественной войны и захоронение останков состоится 19 апреля на Старо-Северном мемориальном кладбище.

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