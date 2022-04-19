Самара, , 09:34 — REGNUM Около 11,9 тыс. безработных зарегистрировано в Самарской области. Об этом сообщила министр труда, занятости и миграционной политики региона Ирина Никишина на заседании в правительстве области.

Уборка Андрей Алексеев

По ее словам, в регионе открыто 42 тысяч вакансий. В скрытой безработице (неполное рабочее время, простой на производстве, отпуск без сохранения заработной платы) в области сейчас находится порядка 11 тысяч человек, в том числе свыше четырех тысяч человек трудятся на предприятиях по производству автокомпонентов.

Никишина отметила, что 29 промышленных предприятий уже подали заявки на организацию профессионального обучения работников. Заявки на организацию временных работ подали 27 предприятий, в том числе АвтоВАЗ (для 26,1 тысяч сотрудников).

Она напомнила, что на прошлой неделе к временным работам уже приступили 170 сотрудников ЗАО «Тольяттинский завод автоагрегатов» и 504 сотрудников ООО «ТПВ РУС».

Министр сообщила, что муниципалитеты готовы привлечь к общественным работам порядка 710 человек.

«710 заявок на всю область на благоустройство и содержание территории? Коллеги, работы не початый край по наведению порядка. В каждом городе, в каждом поселке. И всего 710 человек? Давайте исходить из того, что малейшее нарекание со стороны жителей по уборке территорий, я буду расценивать как вашу недоработку по дополнительному привлечению трудовых ресурсов. Возможность есть, деньги есть на это. Наведите порядок и чистоту на родной земле. Вы, кажется, не понимаете, насколько это важно для обеспечения занятости людей – с одной стороны, и для наведения порядка в кратчайшие сроки после зимы – с другой», – заявил глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Больше всего вопросов возникло к городам Жигулевск, Похвистнево, Тольятти.

«В Тольятти по понятным причинам ситуация на рынке труда, пожалуй, наиболее напряженная. При этом вид города сейчас, к сожалению, не самый опрятный. Я мог убедиться в этом в пятницу, когда приезжал. И от вас, Николай Альфредович, нет заявки? Не понимаю, в чем дело», — обратился Азаров к главе Тольятти Николаю Ренцу.

По словам Ренца, сейчас этот вопрос прорабатывается совместно с предприятиями.

«Вы только сейчас проводите встречи с компаниями? Так эта работа должна была проведена еще в марте. Наведите в городе прядок. У вас ни одного человека не заявлено на уборку городских территорий. Вы заявку подайте в соответствии с масштабом города. Вы сильно отстаете, создаете дополнительную социальную напряженность в городе такой недоработкой. Кто у вас за это отвечает в мэрии? Пора принять меры к этому руководителю, который допустил отставание. Даю вам сутки для формирования запроса. Лично доложите», — заявил Азаров.