Кош-Агачский район, Алтай, 19 апреля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 90 пациентов. Всего за время пандемии коронавирус победили 30 983 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выявлено за сутки 13 новых случаев инфицирования. Диагноз подтвердился у жителей Кош-Агачского, Улаганского, Турочакского и других районов, а также Горно-Алтайска. Общее число случаев заражения к настоящему времени достигло 34 035.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период – 654, в том числе 606 – от COVID-19, 48 – от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки – 478, за весь период – 438 411», — добавили в оперштабе.