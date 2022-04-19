Москва, 19 апреля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Москве предприниматели в I квартале 2022 года получили почти 6 млрд рублей материальной поддержки, сообщается на портале мэра столицы.

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Программу гарантийной поддержки реализует Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и покрывает поручительством до 70% по кредитам предпринимателей столицы.

За три месяца благодаря Фонду заключено 155 договоров-поручительств на 2,96 млрд рублей, это на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Под них предприниматели Москвы получили финансирование в объеме 5,8 млрд рублей. За время работы фонд помог бизнесменам привлечь более 225 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве стартовала бесплатная двухмесячная образовательная программа для начинающих предпринимателей.

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