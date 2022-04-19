Калининград, 19 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Поведение стран Прибалтики являлось истероидным и антироссийским до 24 февраля 2022 года. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Kremlin.ru Антон Алиханов

По его словам, русофобские настроения и истероидное поведение в республиках появились раньше.

«Они в своей русофобии давно себя возгоняли к тому, где они очутились в смысле дипломатических отношений с нашей страной сейчас», — приводит слова Алиханова РИА Новости.