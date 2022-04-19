Таллин, 19 апреля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Во вторник, 19 апреля в Таллине стартуют ежегодные кибервоенные игры «Закрытые щиты», в ходе которых специалисты из Эстонии и с Украины будут работать в одной команде. Об этом 19 апреля сообщает The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

При этом Центра кибербезопасности НАТО Ян Уэст указал на то, что США и большинство стран Европы используют одни и те же защитные технологии.

«Как мы знаем, многие из этих технологий выходят на рынок и, к сожалению, уязвимы», — посетовал он.

Также отмечается, что ранее власти США предоставили Киеву доступ к своей платформе для обмена информацией о вредоносном программном обеспечении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новые международные военные учения, в рамках которых будут отработаны навыки командиров и штабов в сложной обстановке, готовятся провести Россия и Вьетнам.