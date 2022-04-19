Веллингтон, , 09:26 — REGNUM Новая Зеландия объявила об очередном пакете санкций против России из-за ситуации на Украине. Как уточнила министр иностранных дел страны Нанаия Махута, ограничительные меры коснутся крупных банков и финансовых учреждений, сообщает Stuff.

«Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 финансовых организаций, включая Центральный банк России, Фонд национального благосостояния и крупнейшие финансовые учреждения страны. Эти крупные учреждения составляют примерно 80% от общего объёма банковских активов России», — добавил глава МИД Новой Зеландии.

Так, в чёрный список попали в частности »Альфа-Банк», Банк «Открытие», «Московский кредитный банк», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», Сбербанк, «Совкомбанк», ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций. Любые сделки с этими учреждениями запрещены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Новой Зеландии завили о намерении ввести дополнительные пошлины в размере 35% на все товары, импортируемые из России. Кроме того, существующий запрет будет распространён на промышленную продукцию, связанную со стратегическими отраслями российской промышленности.

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Таким образом, под запрет попадают оборудование для информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и двигатели. Решение вступит в силу с 25 апреля, после подготовки и принятия всех предписанных законодательством для таких случаев постановлений.