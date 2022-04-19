Нур-Султан, , 09:24 — REGNUM Следователи Генеральной прокуратуры установили личности тех, кто платил участникам массовых беспорядков в январе. Об этом 19 апреля сообщил замначальника первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге.

Беспорядки в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

«За участие в погромах платили от $20 до $100 на человека. Данные факты установили в ходе следствия и подтверждены допросами лиц, подозреваемых в участии в беспорядках», — сказал Килымжанов.

Он сообщил, что задержаны двое подозреваемых в финансировании беспорядков. Они якобы платили участникам за совершение погромов и провоцировали захват гособъектов.

Напомним, ранее премьер-министра Казахстана Роман Скляр сообщил, что общий ущерб государственным зданиям в ходе беспорядков в январе составил 30 млрд тенге или почти $59 млн. Кроме того ущерб бизнесу составил 95 млрд тенге или $185 млрд.