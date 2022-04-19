Кемерово, , 09:24 — REGNUM Кемеровская область присоединилась к акциям Дня единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилёв.

Жертвы фашизма Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Великой Отечественной войне погибло 26,6 миллиона советских людей, из них 13,7 миллиона — мирного населения. Такое нельзя забывать, нельзя допустить возрождения фашизма и повторения геноцида, — подчеркнул Цивилёв. — Недопустимо забывать, на что толкает людей ненависть к другим культурам и национальностям. Именно для этого Вооруженные силы России сейчас проводят спецоперацию на Украине».

Как рассказали в правительстве региона, в каждой кузбасской школе сегодня, 19 апреля, проходят уроки, где детей знакомят с онлайн-выставкой архивных документов «Без срока давности. Суды истории».