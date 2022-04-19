Москва, 19 апреля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Россия не планирует инициировать международное расследование событий на Украине из-за предвзятости следствия. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

ООН

«Пока в ООН не поднималась эта тема, — приводит слова Ильичева РИА Новости. — Надо смотреть, что за расследование может быть, кто его будет вести».

Он отметил, что опыт предыдущих расследований показывает исключительно предвзятую позицию, и уточнил, что Россия не будет инициировать процедуру.