Вышний Волочек, Тверская область, , 09:23 — REGNUM Уголовное дело по статье об убийстве возбудили следственные органы в связи с исчезновением 11-летнего жителя Вышнего Волочка Тверской области, сообщили 19 апреля в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Накануне, 18 апреля, к следователям обратилась женщина с заявлением об исчезновении её 11-летнего внука. Мальчика днём 12 марта забрал его биологический отец и увёз в неизвестном направлении. С тех пор мальчик на связь с бабушкой не выходил, где он находится, — неизвестно.

«Отсутствие какой-либо информации о возможном месте нахождения ребёнка дают основания полагать, что его безвестное отсутствие может явиться последствием совершения в отношении него посторонним лицом противоправных действий», — уточнили в СК.

Чтобы установить все обстоятельства пропажи ребёнка, следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.