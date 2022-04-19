Тверской СК возбудил дело после исчезновения 11-летнего мальчика
Вышний Волочек, Тверская область, 19 апреля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье об убийстве возбудили следственные органы в связи с исчезновением 11-летнего жителя Вышнего Волочка Тверской области, сообщили 19 апреля в пресс-службе СУ СКР по региону.
Накануне, 18 апреля, к следователям обратилась женщина с заявлением об исчезновении её 11-летнего внука. Мальчика днём 12 марта забрал его биологический отец и увёз в неизвестном направлении. С тех пор мальчик на связь с бабушкой не выходил, где он находится, — неизвестно.
Чтобы установить все обстоятельства пропажи ребёнка, следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.