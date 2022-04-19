Калининград, 19 апреля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Антироссийские и русофобские настроения в странах Прибалтики появились гораздо раньше 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине, и это повлияло на дипломатические отношения этих стран с Россией. Об этом заявил глава Калининградской области Антон Алиханов.

Mirtesen.ru Русофобия

«Истероидное поведение наших соседей и антироссийское, откровенно русофобское настроение началось не 24 февраля 2022 года. Они в своей русофобии давно себя возгоняли к тому, где они очутились в смысле дипломатических отношений с нашей страной сейчас», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиханов заявил, что блокаду Калининградской области осуществить невозможно, поскольку авиамаршруты проходят по нейтральным территориям, а водный транспорт связывает регион с остальной Россией.

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