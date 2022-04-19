Малодербетовский район, Калмыкия, 19 апреля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Калмыкии уничтожили обнаруженные неподалёку от населённого пункта боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Работу провели сотрудники инженерно-технической группы республиканского управления Росгвардии, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

92.mchs.gov.ru Снаряды

Артиллерийские снаряды калибра 82 и 50 миллиметров обнаружил в степной зоне у села Плодовитое Малодербетовского района местный житель во время выпаса скота. Место обнесли сигнальной лентой, затем сапёры обследовали боеприпасы, вывезли их в безопасное место и уничтожили накладным зарядом.

Население призвали в случае обнаружения предметов, которые могут представлять опасность, сообщать в правоохранительные органы. Самостоятельно осматривать снаряды, прикасаться к ним строго запрещено.