Пермь, 19 апреля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Перми после строительства и ввода в строй третьего моста через Каму на два года закроют Коммунальный мост. Инженерное сооружение подвергнут капитальному ремонту. Об этом в эфире радио «КП – Пермь» сообщил министр транспорта Пермского края Андрей Акляринский.

Allbeton.ru Мост через Каму

Глава министерства также отметил, что место для строительства окончательно определено. Это створ ул. Окулова с выходом на площадь Гайдара.

Мост-дублер появится в 800 метрах от Коммунального моста. На правом берегу Камы построят мощную двухуровневую развязку в районе улиц Спешилова и Якутской. После этого Коммунальный мост закроют на ремонт.