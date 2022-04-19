Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM Два человека пострадали в дорожной аварии с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля в центре Петербурга. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП в центре Петербурга (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) vk. com/spb_today

ДТП произошло около 19:40 мск 18 апреля на Невском проспекте в районе улицы Марата. Столкнулись двигавшиеся в попутном направлении грузовой автомобиль Volkswagen под управлением 32-летнего водителя и рейсовый автобус под управлением 50-летнего водителя.

«В результате ДТП пострадали две пассажирки автобуса, 36 и 61 лет, которые с различными травмами госпитализированы в больницу», — рассказали в ведомстве.

Обстоятельства аварии устанавливаются.