Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Ростовской области начальнику Волгодонского линейного отдела транспортной полиции предъявлено обвинение в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

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Следователи полагают, что в июне 2021 года сотрудник полиции получил от мужчины 50 тыс. рублей в обмен на возвращение изъятой в рамках расследуемого уголовного моторной лодки. Свою вину в коррупционном преступлении страж порядка признал полностью. Он находится под домашним арестом.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.