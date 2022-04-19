Германия, 19 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В результате пожара в трехэтажном многоквартирном доме в городе Везель (Северный Рейн — Вестфалия) на западе Германии пострадали пять человек. Об этом 19 апреля сообщило агентство DPA.

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По информации агентства, пожар начался в квартире на первом этаже, после чего распространился во всём здании и перекинулся на соседний дом.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницу с отравлением угарным газом. Ещё несколько человек были эвакуированы из квартир.

При этом дом настолько сильно повреждён, что больше не пригоден для проживания. О причинах пожара пока не сообщается.